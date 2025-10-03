3 de octubre de 2025

Sigue la muestra «Naturaleza Perdida» de Manuel Díaz Vigo en MAPA Espacio de Arte

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

Hasta el próximo 8 de noviembre podrá visitarse la nueva muestra del talentoso artista florense. La misma está integrada por dibujos y ensambles de los últimos años. Destacan la serie “La Pérdida del Oficio” y “Ruedas” realizadas en microfibra y tinta china sobre papel. «Naturaleza Perdida» podrá visitarse de miércoles a sábados de 17 a 19hs. Para coordinar otros días y horarios con cita previa comunicarse al 02244-42-5125. La entrada es libre y gratuita.

