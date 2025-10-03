Jornada de Actualización sobre el Nuevo Proceso de Alimentos en la Provincia de Buenos Aires

Jornada de Actualización sobre el Nuevo Proceso de Alimentos en la Provincia de Buenos Aires1 minuto de lectura
El Concejo Deliberante local invita a operadores jurídicos, abogadas y abogados, trabajadoras y trabajadores sociales, integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo municipal, comunidad académica, medios de comunicación y público en general interesado en la temática. Durante la jornada, a llevarse a cabo este viernes 3 de octubre a las 18hs., se abordarán los siguientes temas:
• El nuevo proceso de alimentos en la Provincia de Buenos Aires.
• Cuantificación de la cuota alimentaria.
• Perspectiva de género y violencia económica en el incumplimiento alimentario.
• Herramientas jurídicas y sociales para garantizar el derecho a la alimentación.
Inscribite en el siguiente formulario:
https://forms.gle/JbUZrfpJDAXoBaqx8