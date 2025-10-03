3 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Jornada de Actualización sobre el Nuevo Proceso de Alimentos en la Provincia de Buenos Aires

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

El Concejo Deliberante local invita a operadores jurídicos, abogadas y abogados, trabajadoras y trabajadores sociales, integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo municipal, comunidad académica, medios de comunicación y público en general interesado en la temática. Durante la jornada, a llevarse a cabo este viernes 3 de octubre a las 18hs., se abordarán los siguientes temas:
• El nuevo proceso de alimentos en la Provincia de Buenos Aires.
• Cuantificación de la cuota alimentaria.
• Perspectiva de género y violencia económica en el incumplimiento alimentario.
• Herramientas jurídicas y sociales para garantizar el derecho a la alimentación.
Inscribite en el siguiente formulario:
https://forms.gle/JbUZrfpJDAXoBaqx8

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Encuentro de queseros en Chile: Cabaña Santa Agueda se destaca con un super Oro

11 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – viernes 3 de octubre

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Sigue la muestra «Naturaleza Perdida» de Manuel Díaz Vigo en MAPA Espacio de Arte

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Encuentro de queseros en Chile: Cabaña Santa Agueda se destaca con un super Oro

11 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – viernes 3 de octubre

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Sigue la muestra «Naturaleza Perdida» de Manuel Díaz Vigo en MAPA Espacio de Arte

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Jornada de Actualización sobre el Nuevo Proceso de Alimentos en la Provincia de Buenos Aires

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.