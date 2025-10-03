Jornada de Actualización sobre el Nuevo Proceso de Alimentos en la Provincia de Buenos Aires

El Concejo Deliberante local invita a operadores jurídicos, abogadas y abogados, trabajadoras y trabajadores sociales, integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo municipal, comunidad académica, medios de comunicación y público en general interesado en la temática. Durante la jornada, a llevarse a cabo este viernes 3 de octubre a las 18hs., se abordarán los siguientes temas:

• El nuevo proceso de alimentos en la Provincia de Buenos Aires.

• Cuantificación de la cuota alimentaria.

• Perspectiva de género y violencia económica en el incumplimiento alimentario.

• Herramientas jurídicas y sociales para garantizar el derecho a la alimentación.

Inscribite en el siguiente formulario:

https://forms.gle/JbUZrfpJDAXoBaqx8

