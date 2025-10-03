3 de octubre de 2025

El 95% de los trigales del centro-norte santafesino muestra condiciones óptimas

5 horas atrás Fm Alpha

El Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el centro norte de la provincia de Santa Fe, en su informe semanal correspondiente al período comprendido entre el 24 y 30 de septiembre de 2025, difundido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe junto a la Universidad Católica de Santa Fe, destacó que las condiciones climáticas normales y regulares permitieron un avance sostenido en las principales actividades agrícolas: la siembra de girasol y maíz temprano, así como el monitoreo de los trigales en pleno desarrollo.El proceso de siembra de girasol avanzó a buen ritmo en los departamentos del centro y sur del área evaluada, mientras que en el norte se registraron resiembras puntuales tras las lluvias de la semana anterior y los daños provocados por aves.

Fuente: El Litoral

