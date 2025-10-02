2 de octubre de 2025

Policiales: siguen las detenciones por abuso sexual agravado

Según fuentes judiciales la Sub Delegación Departamental En Función Judicial Las Flores informa que en el día de la fecha y en horas de la tarde procedió a dar cumplimiento a orden de detención, procediendo en el domicilio del investigado a la detención del mismo, siendo este una persona mayor de edad de sexo masculino. El procedimiento fue en el marco del proceso penal caratulado “ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO – REITERADO – LAS FLORES ”, investigación llevada a cabo por la UFI Nro. 9 a cargo de la Dra. Margaretic, quien con las pruebas obtenidas solicita la detención del denunciado, medida otorgada por el Dr. Suarez Juan José, titular del juzgado de garantía Nro. 3, todos del Departamento Judicial de Azul. La víctima había radicado la denuncia correspondiente el día 28 de Agosto del año 2024, en Comisaría de la Mujer y la Familia Las Flores, acusándolo de que el imputado en fechas indeterminables pero ubicables entre los 2020 y 2021, abusó sexualmente de la hija menor de edad de la denunciante (sobrina política del imputado, por ser el mismo pareja de su tia paterna) de autos cuando la misma tenía 9 años de edad. Ahora el detenido quedará a disposición de las autoridades judiciales, alojado en sede de la Sub DDI local en calidad de detenido.-

