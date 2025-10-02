26 de octubre se elige el 50 % de los diputados y un tercio de la cámara de senadores

Aunque parezca engorrosa la nueva boleta para realizar el voto, lo real es que definirán la renovación de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso, con la novedad de la Boleta Única de Papel (BUP).

El 26 de octubre día en el que estarán en juego 127 bancas de diputados y 24 de senadores nacionales.

En este proceso serán seleccionados diputados y senadores que asumirán funciones en representación de todas las provincias del país, de acuerdo a los cupos y modalidades establecidos por la legislación vigente. El recambio parlamentario que se producirá es una característica tradicional, diseñada para garantizar la renovación periódica de los integrantes de ambas cámaras y equilibrar así la representación política federal en el Congreso.

Un dato que marca un hito en estas elecciones nacionales de 2025 es la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio para la elección de cargos legislativos. Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.

A través de la BUP, todos los candidatos de los diferentes partidos y alianzas se presentan en una única hoja oficial, lo que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias múltiples y busca reducir las dificultades asociadas a la manipulación y falta de boletas en los cuartos oscuros.

Todas las provincias argentinas participan de la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación. Este proceso establece que cada dos años, la totalidad de los distritos eligen la mitad de sus representantes nacionales, conforme al sistema proporcional dispuesto por la ley.

Jujuy : 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Diputados/as Nacionales Salta : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales Tucumán : 4 Diputados/as Nacionales

: 4 Diputados/as Nacionales Catamarca : 2 Diputados/as Nacionales

: 2 Diputados/as Nacionales La Rioja : 2 Diputados/as Nacionales

: 2 Diputados/as Nacionales San Juan : 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Diputados/as Nacionales San Luis : 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Diputados/as Nacionales Mendoza : 5 Diputados/as Nacionales

: 5 Diputados/as Nacionales Neuquén : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales Río Negro : 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales Chubut : 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales Santa Cruz : 2 Diputados/as Nacionales

: 2 Diputados/as Nacionales Tierra del Fuego : 2 Diputados/as Nacionales

: 2 Diputados/as Nacionales Formosa : 2 Diputados/as Nacionales

: 2 Diputados/as Nacionales Chaco : 3 Senadores/as Nacionales, 4 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 4 Diputados/as Nacionales Santiago del Estero : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales Misiones : 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Diputados/as Nacionales Corrientes : 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Diputados/as Nacionales Santa Fe : 5 Diputados/as Nacionales

: 5 Diputados/as Nacionales Entre Ríos : 3 Senadores/as Nacionales, 5 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 5 Diputados/as Nacionales Córdoba : 9 Diputados/as Nacionales

: 9 Diputados/as Nacionales Capital Federal : 3 Senadores/as Nacionales, 13 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 13 Diputados/as Nacionales Buenos Aires : 35 Diputados/as Nacionales

: 35 Diputados/as Nacionales La Pampa: 3 Diputados/as Nacionales

About The Author