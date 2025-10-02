Luis Vitale: «En la Rural hicimos muchos socios nuevos»

El vicepresidente de la Asociación Bomberos Voluntarios habló este jueves con la 91.5 sobre las últimas novedades de la institución. «El pasado martes en la Asamblea Ordinaria renovamos parcialmente la Comisión Directiva salvo los cargos de Presidente y Vicepresidente. La distribución de los cargos será la semana entrante», explicó. Sobre la presencia de Bomberos en la reciente Exposición Rural, Vitale manifestó que «nos fue muy bien porque hicimos muchos socios nuevos. La gente se acercó a nuestro stand y se interiorizó de toda la labor que hacemos». Finalmente, sobre los próximos pasos de la Comisión, dijo que «la idea es adquirir una nueva autobomba para el Cuerpo Activo».

