Policiales: Sub-DDI Las Flores recupera partes de una moto sustraída

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, llevó a cabo Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro, en el marco del Proceso Penal caratulado “HURTO AGRAVADO DE VEHICULO DEJADO EN LA VIA PUBLICA”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 09 a cargo de Dra. Laura Margaretic y Ayudantía Fiscal de las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre del Departamento Judicial de Azul. Tras denuncia penal realizada el día 28 de Septiembre del corriente por un ciudadano de este medio, quien es propietario de un ciclomotor marca Corven modelo Energy de 110 C.C. de color azul, la cual dejó estacionada en la intercepción de Avenida Carmen y Pueyrredón de esta ciudad a las 03:30 horas, para regresar dos horas más tarde y constatar que autores ignorados se la habían sustraído. Por lo que de manera inmediata efectivos policiales de la SUB -DDI LOCAL se abocaron a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámara de cámaras privadas y otras pertenecientes a la Monitoreo Municipal, como así también testimonios recepcionados, las cuales fueron coordinadas por la Fiscalía Actuante logrando recolectar diversas pruebas que indicarían que no sería ajeno al hecho un ciudadano oriundo de este medio, identificado como Romero Juan Martín, el cual posee antecedentes penales habiendo purgado pena en diferentes Unidades Carcelarias, por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro para una vivienda de este medio, lugar de residencia del sindicado. Siendo cumplimentada dicha orden judicial en horas de la mañana del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores, contando con la colaboración de efectivos perteneciente a la Estación de Policía Comunal de Seguridad Las Flores, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro del motor, chasis y diferentes moto partes del ciclomotor sustraído el cual ya había sido desarmado y cortado en partes por el autor del ilícito. Como así también se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares e indumentaria que habría sido utilizada por Romero a la hora de perpetrar el hecho. Elementos estos de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente.-

About The Author