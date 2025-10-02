2 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Comienzan las obras de dragado en la Cuenca del Río Salado para mitigar inundaciones en Buenos Aires

2 minutos de lectura
37 minutos atrás Fm Alpha

En medio del malestar del sector agropecuario por la eliminación temporal de las retenciones y mientras las inundaciones continúan afectando miles de hectáreas bonaerenses, el gobierno nacional anunció el inicio de las obras de dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado. El anuncio se realizó en el marco de una reunión con la Mesa de Enlace, que llegó con críticas hacia la administración nacional por lo que califican como una “estafa” en relación con la reducción de las retenciones que se había dispuesto la semana pasada. La obra de infraestructura, considerada estratégica para la provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo prevenir futuras inundaciones, mitigar los efectos de la sequía y mejorar la gestión del recurso hídrico. Para ello, se ejecutarán tareas de ensanche y profundización del cauce, construcción de reservorios y nuevas secciones de conducción. La primera etapa del proyecto comprende 33,4 km de dragado, que abarcan desde el cruce del río con la Ruta Nacional N° 205 hasta la localidad de Ernestina, en el partido de 25 de Mayo. En su totalidad, el dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado se extiende por 760 km, atravesando las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. Según el Gobierno, la obra generará beneficios directos e indirectos para 59 municipios y 1,45 millones de habitantes, además de impactar positivamente en miles de productores agropecuarios, mejorando la urbanización, la habitabilidad y las condiciones de producción.

Fuente: Infozona

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Misterio en el cielo bonaerense por una estela de fuego

3 semanas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Provincia vacunará también a quienes no hayan tenido dengue

3 semanas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Vuelve la restricción de camiones en rutas a la costa por las vacaciones

2 meses atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Policiales: Sub-DDI Las Flores recupera partes de una moto sustraída

31 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Comienzan las obras de dragado en la Cuenca del Río Salado para mitigar inundaciones en Buenos Aires

37 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Se viene un fin de semana cargado de eventos culturales y deportivos en Las Flores

54 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Clausura: la Liga de Fútbol confirmó los partidos de la séptima fecha

1 hora atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.