Concejal Graciana Goicoechandia: «Hay proyectos que pudimos cumplir y otros que nos deja cierto sabor amargo»

Transitando la recta final de su mandato como concejal, la Prof. Graciana Goicoechandia visitó este martes «El Periodístico» para comenzar a hacer un balance final de un nuevo período legislativo. «En total son 16 años cumpliendo este rol con un impasse de dos años por el nacimiento de mi hija Leire pero siempre en este importante ejercicio democrático», sostuvo. «Si hoy me preguntan si volvería a retomar hoy diría que no. Pero uno nunca sabe. Me pasó cuando mi hija era pequeña y venía que las cosas no iban bien y decidí meterme de nuevo en política. Contra lo que muchos puedan pensar, la política no es una mala palabra. Se pueden hacer muchas cosas por la comunidad, por nuestros vecinos», agregó posteriormente. Goicoechandia indicó que «es importantísimo que el concejal esté en vigilia permanente. Poder escuchar un reclamo, atender alguna situación o pedido que el vecino transmite. Y desde allí, asesorarlo, acompañarlo en su reclamo». Repasando otros momentos destacados desde su banca en éste y otros períodos, la concejal dijo que «quedan cosas en el debe como la señalética, el respeto a la bandera florense que es nuestro símbolo. El Ejecutivo tiene que tener en claro qué tipo de señalética diagramar y no ir cambiando a medida que pasan los gobiernos como ha sucedido. También queda en el debe la creación de la Planta de Abatimiento de Arsénico o el Polígono de Tiro que nunca pudieron concretarse». La concejal dejará su mandato el próximo 10 de diciembre.

