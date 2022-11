Concejo Deliberante: con proyectos del Parlamento Estudiantil y pedidos de informes culminó el período ordinario

Se llevó a cabo en la tarde del jueves en el salón «Dr. Oscar Alende» la última sesión ordinaria del período legislativo 2022. Entre lo más destacado, ingresó un Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo sobre licitación de 38 viviendas -etapa 2 del futuro Barrio de Luz y Fuerza-. Entre los Asuntos de Vecinos ingresó un pedido de informe sobre interrupción funcionamiento tren pasajeros Constitución – Bahía Blanca. Se leyeron también proyectos elaborados por integrantes del Parlamento Estudiantil, entre ellos necesidad de contar con pasantías laborales para jóvenes, prevención y concientización sobre acoso escolar y bulling e incumplimiento leyes tránsito en ingreso/egreso colegios. En el punto Proyectos de Resolución, el Bloque Adelante-Juntos solicitó el servicio del camión regador y barrido en el Barrio «Los Nogales». «El servicio no es continuo ya que vecinos advirtieron sobre la acumulación de tierra y hojas en espacios públicos. También es de suma importancia que el camión pase con continuidad debido a que son calles muy transitadas por su cercanía con el Hospital», indica el proyecto que también hizo mención al mantenimiento de la plaza (iluminación y seguridad). Por último, entre los Proyectos de Comunicación, se pidieron informes sobre la situación legal del ex Sanatorio Las Flores y las acciones que se llevan a cabo y cuáles están pendientes. «Luego de lo comunicado en el marco del programa Las Flores se protege, el edificio sigue sin estar integrado al sistema de salud como se había indicado oportunamente. Transcurridos más de dos años de aquellos anuncios el mismo sigue presentando deterioro y no se vislumbra avance alguno en la obra», se leyeron en los considerandos. También se reiteró un Proyecto de Comunicación sobre informe varios puntos en relación a

construcción 72 viviendas, tiempos de obra. «Queremos ver cómo vienen los plazos y la asignación de las viviendas», añadió el concejal Valentín Genusso (Bloque Adelante-Juntos).

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram