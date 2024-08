Concejo Deliberante: pasó una nueva sesión ordinaria

Con varios temas de interés se desarrolló en la mañana de este jueves una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado se conoció una respuesta del DE sobre informes informe cantidad personas con celiaquía que asisten a comedores municipales. Se conoció que en los diversos Centros de Promoción Comunitaria no se cuenta con niños con celiaquía dentro de la matrícula. Sí en el Centro «Ositos Cariñosos» (Barrio Solidaridad) un niño que recibe alimentos aptos en el horario de la merienda. «Estamos conformes y agradecidos por la respuesta. Es un dato importante que prácticamente no hay niños con celiaquía», manifestó la concejal Luciana Plini (Bloque Adelante-Juntos). Sobre otro informe sobre funcionamiento espacios del Centro de Monitoreo se leyó un informe técnico-recomendaciones luego de una inspección ocular a cargo del Tec. en Seguridad e Higiene, Claudio Decundo. Entre los Proyectos de Decreto se declaró de interés legislativo el Observatorio Socio-Económico de la Escuela Secundaria Nro. 1. Otro punto interesante fue un Proyecto de Comunicación ideado por el Bloque LLA sobre varios puntos en relación al Parque Automotor Municipal (listado completo de vehículos incluyendo tipo, modelo, año de fabricación y estado general, etc). «Insistimos desde nuestro bloque que haya una transparencia. Creemos que contar con un Parque Automotor en condiciones óptimas es esencial para el funcionamiento eficiente y seguro de la administración municipal. Es por eso que solicitamos un informe completo», explicó la concejal Luciana Cocola. El mismo Bloque presentó un informe sobre varios puntos respecto a la figura del secretario de desarrollo productivo y turismo, Lic. Cristian Chiodini. «Es necesario despejar cualquier tipo de dudas entre su dedicación a la función pública y su actividad privada. Creemos que hay un conflicto de intereses ya que cuando uno ocupa un cargo público y tiene una empresa privada ahí es donde entran en juego esos conflictos de intereses. Sería recomendable que el funcionario se abstuviera de tener participación en negocios que puedan ser afectados por sus decisiones públicas. No estamos en contra que una persona tenga sus actividades privadas», expresó la edil. Finalmente, se aprobó un Proyecto de Decreto sobre repudio agresiones en redes sociales que afecten la integridad de las personas. «Como concejales hay que ponerle límites a esto. Tenemos que llegar a un acuerdo político para que estas cosas no pasen. Si tenemos personas dentro de nuestros partidos que realizan este tipo de agresiones hay que investigar y actuar en consecuencia», sostuvo la concejal María Laura Risso (Bloque Todos Por Las Flores).

About The Author