5 de noviembre de 2026

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Concejo Deliberante: reunión de Comisión Plenaria

10 minutos atrás Fm Alpha
El pasado miércoles 4 en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante se llevó a cabo una nueva reunión de Comisión Plenaria convocada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz. El encuentro contó con la presencia de la mayoría de los concejales que integran los distintos bloques políticos del Cuerpo Legislativo. La reunión tuvo como objetivo avanzar en el análisis y tratamiento de los distintos proyectos presentados en la mesa de trabajo que forman parte de la agenda legislativa local.

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