5 de noviembre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Torneo Clausura: así se jugarán los cruces rumbo a las semifinales

3 minutos atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Luego de la suspensión del pasado fin de semana por las adversas condiciones climáticas la Liga de Fútbol dio a conocer los partidos correspondientes a la siguiente etapa del certamen que se disputará el próximo fin de semana. En primera división en el estadio «Orestes Propato» a las 16:30hs. jugarán El Hollín-Atlético mientras que a las 18hs. en el estadio «27 de abril» lo harán Ferro-Juventud Unida. Finalmente, a las 20hs. también en el polideportivo ferroviario cerrarán la jornada El Taladro-Barrio Traut. Vale recordar que Juventud Deportiva ya está clasificado a semifinales por haber culminado primero en la fase inicial. Los encuentros se jugarán a partido único con ventaja deportiva para El Hollín, El Taladro y Ferro que culminaron en mejor posición que sus rivales por lo que con sólo empatar avanzarán de fase. Atlético, Barrio Traut y Juventud Unida están obligados a ganar.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Cooperativa Eléctrica: sin atención el lunes y el miércoles por la visita del Papa León XIV

4 horas atrás Fm Alpha

BM – jueves 5 de noviembre

4 horas atrás Fm Alpha

La Buena Noticia: un avance argentino que abre oportunidades

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Torneo Clausura: así se jugarán los cruces rumbo a las semifinales

3 minutos atrás Fm Alpha

Cooperativa Eléctrica: sin atención el lunes y el miércoles por la visita del Papa León XIV

4 horas atrás Fm Alpha

BM – jueves 5 de noviembre

4 horas atrás Fm Alpha

Ruta 3: Corresur propuso trasladar el peaje del km 290 al 235

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.