Torneo Clausura: así se jugarán los cruces rumbo a las semifinales

(ver cronograma de partidos) Luego de la suspensión del pasado fin de semana por las adversas condiciones climáticas la Liga de Fútbol dio a conocer los partidos correspondientes a la siguiente etapa del certamen que se disputará el próximo fin de semana. En primera división en el estadio «Orestes Propato» a las 16:30hs. jugarán El Hollín-Atlético mientras que a las 18hs. en el estadio «27 de abril» lo harán Ferro-Juventud Unida. Finalmente, a las 20hs. también en el polideportivo ferroviario cerrarán la jornada El Taladro-Barrio Traut. Vale recordar que Juventud Deportiva ya está clasificado a semifinales por haber culminado primero en la fase inicial. Los encuentros se jugarán a partido único con ventaja deportiva para El Hollín, El Taladro y Ferro que culminaron en mejor posición que sus rivales por lo que con sólo empatar avanzarán de fase. Atlético, Barrio Traut y Juventud Unida están obligados a ganar.

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