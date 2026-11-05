BM – jueves 5 de noviembre

CURSO GANADOR DE LA 5ª EDICIÓN DEL CONCURSO «STOP ITS» Los alumnos de 4° Año Orientación en Comunicación de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 resultaron ganadores de la 5ª Edición del Concurso Stop ITS (Paremos las infecciones de Transmisión Sexual) con un trabajo que llamaron “Hablemos del cuidado de las ITS” coordinado por las profesoras Agustina Iugovich y Daiana Scarpitti. El veredicto del jurado destacó el compromiso y entusiasmo en cada una de las etapas abordadas. El trabajo desarrollado por los alumnos se caracterizó por la creatividad y originalidad desplegados en sus acciones, y por el impacto sanitario de sus actividades. Todos los establecimientos secundarios del distrito participaron del Concurso, apoyados en muchos docentes, en articulación con el equipo de inspectoras local, el CEF Nº 6 y el Hospital. Cabe agregar además que para organizar esta edición 2026, la Secretaría de Salud Pública contó con la colaboración de distintas áreas municipales como Educación y Juventudes.

MAÑANA NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Desde la Dirección de Servicios Urbanos se informa a la comunidad que mañana viernes 6 de noviembre no habrá recolección de residuos de ningún tipo. Esto se debe al Asueto por el Día del Trabajador Municipal.

LAS OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES PROMUEVEN NUEVOS ESPACIOS DE ENCUENTRO Y PARTICIPACIÓN En el marco de las Olimpiadas Juveniles Florenses 2026, se llevó adelante una jornada de intercambio en el Centro de Formación Integral (CFI) de Las Flores, junto a estudiantes de 7° año del CEPT N.º 37.

Durante el encuentro, los jóvenes compartieron actividades vinculadas al proyecto institucional “Recolillas”, una iniciativa que busca visibilizar la importancia del cuidado del ambiente y generar conciencia a través de propuestas participativas. Por parte del CFI participaron estudiantes de las Formaciones Técnicas Básica y Superior en Construcciones Civiles, y de las Formaciones Generales Básica y Superior del turno tarde. La jornada permitió compartir experiencias, intercambiar ideas y generar un espacio de encuentro entre jóvenes de distintas instituciones educativas de nuestra ciudad. Desde el área de Juventud destacamos la importancia de impulsar estas propuestas que fortalecen los vínculos, promueven la participación y permiten construir nuevas experiencias colectivas.

«BOTELLAS VACÍAS» EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE La Dirección Municipal de Cultura en su tarea de promoción del desarrollo de nuestros artistas, realiza y le da continuidad de trabajo al Taller de Producción Musical que encabeza el profesor David “Chicky” Noguera. Esta vez, podrá observarse la actuación de “Botellas Vacías”, una agrupación musical que se formó en Las Flores en 1999 donde sonaban los primeros acordes del rock and roll. En 2002, el conjunto se radica en la ciudad de La Plata y después de recorrer bares, cafés y sitios de esparcimiento de la ciudad de las diagonales, en 2003 tocaron por primera vez en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2008 grabaron su disco oficial con distribución en todo el país. Luego de una década de silencio, en el año 2021, «Botellas Vacías» lo rompe y vuelve al ruedo. Con Duilio Puente en voz y guitarra, Juampi Medrano en Guitarra, «Spock» Maldonado en Bajo y «Faf» Fernández en Batería, el conjunto se exhibirá ahora en este espacio. Es importante destacar que el Taller de Producción Musical Florense brinda a los solistas vocales o instrumentales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado. Allí se incluyen: post-producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra siempre con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita. El próximo domingo 8 de noviembre, en la plataforma digital Youtube, se podrá ver esta gran producción de Botellas Vacías para que pueda ser visibilizada por toda la comunidad. El link para mirarla es: https://youtu.be/w5ox6BeF5BI

LLEGA ARNALDO ANDRÉ AL TEATRO ESPAÑOL CON “TANGO PARA TRES” El próximo domingo a las 20 horas en la sala del Teatro Español de nuestra ciudad subirá a escena la obra teatral “Tango para Tres”, una exhibición artística protagonizada por los reconocidos profesionales Arnaldo André, Marta González y Romina Fernández. El contenido de la obra esta signada por engaños, mentiras, enredos y situaciones inesperadas que se mezclan en una historia donde nada es lo que parece y en donde reír forma parte de la historia. La venta de entradas para poder presenciar “Tango para tres” continúan a buen ritmo en la Boletería del Teatro Español en Avenida Del Carmen 614 en los horarios comprendidos entre las 9:00 y las 12:30 horas.

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