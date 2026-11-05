Cooperativa Eléctrica: sin atención el lunes y el miércoles por la visita del Papa León XIV

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que el día lunes 9 y miércoles 11 de noviembre no habrá atención en nuestras oficinas y cajas de cobro, con motivo del feriado nacional por la visita del Papa León XIV.

Los servicios de guardia permanecerán disponibles para atender emergencias:

* Guardia Energía: 442063

* Servicios Sociales: 483416

Para pagos y operaciones sobre su suministro lo invitamos a utilizar nuestra autogestión en la web. www.coopelf.com.ar

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