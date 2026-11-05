Pablo García Romero en «El Periodístico»: todo lo que hay que saber sobre el monotributo

El reconocido contador, panelista invitado en «El Periodístico» por FM Alpha, programa que hasta fines de noviembre será conducido por el Dr. Nicolás Curutchet, se refirió este jueves en su columna semanal al nacimiento y evolución del actual régimen impositivo simplificado diseñado para los trabajadores independientes y pequeños comerciantes . También despejó dudas de los oyentes quienes pueden seguir dejando sus inquietudes al 46-8265 ya que García Romero continuará próximamente refiriéndose al tema.

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