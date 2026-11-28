El pasado jueves 26 de noviembre, en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo la última Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio legislativo 2026. La sesión fue encabezada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, y contó con la presencia de la totalidad de los concejales que integran los distintos bloques políticos. El Orden del Día estuvo compuesto por 24 puntos, además de los expedientes ingresados con 48 horas de antelación. En primera instancia, se tomó juramento a la concejala Fermina Silva, del Bloque Todos por Las Flores, quien asumió en reemplazo de Román Caputo, actualmente en uso de licencia transitoria. Posteriormente, se dio inicio al tratamiento de los temas previstos en la agenda legislativa. Durante la sesión se solicitaron distintas mociones de preferencia para abordar los siguientes expedientes: