(foto gentileza Club Leones Las Flores) Este sábado por la noche en el club Juventud Deportiva se llevará a cabo el tradicional evento organizado por la institución leonística. «Como cada noche viviremos una noche para el recuerdo junto a los egresados de los distintos establecimientos educativos. Las puertas del club se abrirán a las 21hs. puntual», afirmó Guillermo Gavazza presidente del Club de Leones, a FM Alpha. Esta edición incluirá alrededor de 350 egresados de la Promoción 2026 quienes recorrerán la tradicional pasarela.

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