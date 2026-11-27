LAS FLORES PARTICIPÓ DE LA 34ª ASAMBLEA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO Representantes de nuestra ciudad participaron de una nueva jornada de trabajo junto a autoridades provinciales y referentes turísticos de distintos municipios bonaerenses. Este jueves 26 de noviembre, el secretario de Producción, Turismo y Ambiente de la Municipalidad de Las Flores, Cristian Chiodini, y Luz Manzo, integrante de la Oficina de Turismo, participaron de la 34ª Asamblea del Consejo Provincial de Turismo (CoProTur), desarrollada en el Hotel & Spa de las Sierras, en Villa Cacique-Barker, partido de Benito Juárez. El encuentro estuvo encabezado por la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, y contó con la recepción de las autoridades locales, entre ellas la intendenta interina María Teresa Ricci y el director de Turismo de Benito Juárez, Lic. Alejandro Hernández. La participación de Las Flores en este espacio permitió intercambiar experiencias con otros municipios, conocer herramientas disponibles para el desarrollo turístico local y fortalecer la articulación con las autoridades provinciales. Durante la jornada se presentó un informe sobre la situación actual del turismo bonaerense, con indicadores estadísticos que reflejan un escenario complejo para el sector, condicionado por la coyuntura económica nacional, la reducción del consumo y el acortamiento de las estadías. Entre los datos expuestos, se destacó que la última temporada de verano registró 8,9 millones de turistas en la provincia, un 4% menos que el año anterior, mientras que los ingresos turísticos reales disminuyeron un 29%. Asimismo, se analizaron los resultados del reciente fin de semana largo de noviembre, que evidenciaron una caída significativa de la actividad respecto de períodos anteriores. Otro de los ejes de trabajo estuvo vinculado con la prevención y gestión de riesgos en eventos turísticos. Representantes del área provincial de Riesgos y Emergencias presentaron herramientas de planificación, capacitación y elaboración de planes de contingencia para los municipios, especialmente ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos extremos asociados a «El Niño». Por otra parte, representantes de Banco Provincia dieron a conocer distintas herramientas de promoción y financiación destinadas a estimular la actividad turística durante la próxima temporada. Entre ellas se destacaron beneficios con tarjetas, préstamos y promociones para alojamientos, servicios y experiencias turísticas, así como nuevas alternativas de comercialización a través de Provincia Compras. También se abordaron programas provinciales de apoyo a fiestas populares, infraestructura turística, turismo social y fortalecimiento de los destinos bonaerenses. Desde la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente se continúa trabajando para consolidar el turismo como una actividad estratégica para el desarrollo económico local, la generación de oportunidades y la puesta en valor de los atractivos naturales, culturales y productivos de Las Flores.

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