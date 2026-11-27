La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que, debido a la implementación del horario de verano en las entidades bancarias, la Caja de Cobro Presencial modificará su horario de atención a partir del lunes 30 de noviembre. Desde esa fecha, la atención será de lunes a viernes, de 6:30 a 12:00 hs, en la sede ubicada en 25 de Mayo Nº 520. Recordamos que en nuestras cajas podés abonar tus servicios de Energía e Internet mediante efectivo, débito, transferencia o tarjeta de crédito. Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de nuestros asociados.

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