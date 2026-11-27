La buena noticia de hoy nos lleva a La Plata. Allí, el Instituto Médico Dean Funes incorporó nuevos equipos para realizar tratamientos de radioterapia contra el cáncer. Y es una novedad que vale la pena conocer acá, en Las Flores, porque amplía las opciones de atención especializada dentro de nuestra provincia. El equipo principal se llama «Halcyon Elite». Es un acelerador lineal que toma imágenes en la misma sala de tratamiento. Con esas imágenes, el equipo médico puede comprobar la posición del paciente antes de aplicar la radiación y dirigirla con mayor precisión hacia la zona que necesita tratar, procurando cuidar los tejidos sanos que la rodean. Según explicó Carlos Narváez, director del instituto, el equipo también permite acortar el tiempo de cada sesión. El instituto, que está en calle 42 entre 8 y 9 de La Plata, sumó además un tomógrafo para planificar los tratamientos y un equipo de braquiterapia. Esa técnica permite aplicar la radiación desde muy cerca del tumor y se usa, por ejemplo, en algunos casos de cáncer

ginecológico. Hay un detalle importante. Lo que puede acortarse es el tiempo de cada sesión. La cantidad de veces que una persona tiene que viajar depende del tratamiento que le indique su equipo médico. Y para alguien de Las Flores que necesita atenderse fuera de la ciudad, cada viaje cuenta. Si hay que hacerlo varias veces por semana, hay que coordinar horarios, transporte y, muchas veces, quién puede acompañar al paciente. Por eso elegimos esta noticia. Cuando un paciente necesita una derivación para recibir radioterapia, contar con más opciones de atención especializada en la provincia puede hacer una diferencia para él y para su familia.

Fuente: 0221 (La Plata)

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