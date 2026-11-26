Desde este viernes y hasta el martes los florenses viviremos temperaturas elevadas según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se debe a la persistencia de un sistema de altas presiones sobre el océano Atlántico combinado con el ingreso constante de vientos del sector norte. Así las cosas, para mañana se pronostica una mínima de 14 grados y una máxima de 31 grados con cielo despejado y vientos moderados del noreste. Para el sábado, la mínima será de 17 grados y la máxima de 33 grados también con condiciones climáticas estables. El domingo la cosa se pondrá «heavy». La mínima será de 20 grados y la máxima de 35 grados con cielo mayormente despejado. El lunes, misma tendencia. Una mínima de 19 grados y una máxima de 35 grados con cielo parcialmente despejado. La ola de calor llegaría a su fin el martes con una mínima de 19 grados y nuevamente una máxima de 35 grados. El «alivio» llegaría el miércoles aunque la máxima será de 30 grados. ¡A estar preparados!.

About The Author