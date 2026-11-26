25N: ACTIVIDADES EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES En el marco de esta fecha, desde la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia se llevaron adelante dos actividades de sensibilización, prevención y promoción del abordaje colectivo de las violencias por razones de género. Durante la mañana, junto a la Comisaría de la Mujer y la Familia, se realizó una campaña de prevención y difusión en Plaza Mitre, con distribución de folletos informativos y de la Hoja de Ruta para el Abordaje de las Violencias por Razones de Género. En esta oportunidad, se recorrieron especialmente farmacias y clínicas de la ciudad, promoviendo el conocimiento de las instituciones que forman parte de la red local de abordaje y de los espacios donde las personas pueden encontrar orientación y acompañamiento.

Por la tarde, en el CFP N° 401, se desarrolló el taller “Construyendo un camino para la salida colectiva de la violencia”, destinado a estudiantes y docentes de la institución. A través de una dinámica lúdica y participativa, se compartió un espacio de reflexión e intercambio para pensar colectivamente posibles recorridos y herramientas para salir de las situaciones de violencia. Estas acciones buscan fortalecer la circulación de información, el reconocimiento de las instituciones y la construcción de respuestas colectivas.

CIERRE DE AÑO DE LOS CENTROS Y DEL JARDÍN MATERNAL “EVA PERÓN” La Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Promoción Comunitaria, invita a participar del encuentro de Cierre de Año de los Centros de Promoción Comunitaria y del Jardín Maternal Municipal “Eva Perón”. La actividad se realizará mañana viernes 27 de noviembre a las 19 horas, en el gimnasio del CEF N° 6 ubicado en Av. General Paz y Moreno. Se invita a toda la comunidad a compartir este momento junto a los niños, docentes y todas las familias.

RURAL BIKE: RODRIGO MACIEL GANÓ LA GENERAL DE LA CATEGORÍA PROMOCIONAL Y SUSANA OCAMPO SE IMPUSO EN DAMAS “C” La Secretaría de Deportes destaca la participación de los pedalistas florenses que compitieron en la Primera Edición del Gran Fondo de Rural Bike, disputada en Zapiola, Partido de Lobos, con la organización de Lobos en Bici y Rural Bike Lobos. Rodrigo Maciel tuvo un gran nivel y obtuvo el triunfo en la General de la Categoría Promocional, sobre una distancia de 50 Km., y por lógica consecuencia ocupó la primera ubicación en la división “A”. Nuestro representante registró un tiempo de 1h38m46seg y fue escoltado por José Aguirre (1h.38m.58seg; La Plata) y Damián Ciarlo (1h39.42seg; Lomas de Zamora). Por otro lado, siempre en la prueba de Promocional, Susana Ocampo se adjudicó la carrera de Damas “C” (2h06m10seg), arribando a continuación Silvia Heppenheimer (2h07m07seg; Caballito) y Andrea Festenese (2h15m20seg; Temperley).

Asimismo, en Caballeros “C”, Gustavo Montenegro (1h40m42seg) cruzó segundo la línea de llegada y Juan Carlos Barrera (1h40m50seg) resultó tercero.

RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO A NUESTROS DEPORTISTAS La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes, agasajó a los deportistas que días pasados obtuvieron importantes logros, demostrando el compromiso y esfuerzo en cada entrenamiento para lograr el objetivo. El intendente Fabián Blanstein; el secretario de Deportes, Favio Folini; el director de Deporte Social, Sebastián Pereyra y las profesoras Fernanda Negrete y Claudia Valerio, que forman parte del equipo de trabajo del área, fueron los encargados de entregar los presentes en el Salón Rojo Municipal. Fueron reconocidos los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, cuyo responsable es el profesor Mario Orlando, que se consagraron campeones del Gran Prix Cuenca del Salado: Liam Nuin (Sub 8), Elson Calzada (Sub 10) y Mariano Ribas Diz (Sub 14), como así también a Lucas Lerra (Sub 12), quien resultó subcampeón. Las distinciones continuaron con los equipos de la Escuela Municipal de Fútbol PCD, dirigidos por el profesor Roque Cheminet, por consagrarse Subcampeones y lograr el Tercer Puesto en la Liga Inclusiva que organizó Olimpíadas Especiales. Categoría Sub 14 de Las Flores Hockey, a cargo Agustina Guerendiain y Daniel Arce, Campeón del Torneo Clausura y Campeón del año de La Liga Azuleña de Hockey. Elencos de Hockey del Club Atlético El Taladro (DT: Felisa Suárez. PF: Juan Cejas) que intervinieron en el Torneo que organiza la Federación Regional de Hockey Cuenca del Salado, donde en el certamen Clausura la séptima división fue Subcampeona y la sexta consiguió el tercer puesto. Las Flores Vóley: Campeón con la categoría Sub 16 (DT: Emiliano Paz) y Subcampeón con la división Sub 14 (DT: Chiara Vitelli) del Torneo Clausura de la Liga Belgranense de Vóley.

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