La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional Provincia de Buenos Aires, confirmó que los comicios para elegir delegadas y delegados en los distritos que integran la Zona 5 -entre ellos Las Flores- se desarrollarán el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre, comenzando la primera jornada en 25 de Mayo, General Alvear, Tapalqué, Saladillo y Roque Pérez, para continuar el segundo día en Azul, Rauch, Las Flores, San Miguel del Monte y Tandil. En nuestra ciudad las elecciones se desarrollarán en la sede local cita en 25 de Mayo 613 de 8 a 18hs. También habrá urnas móviles para los afiliados que, por diversos motivos, no puedan llegar al lugar de votación.