Integrado por Nicolás Etchelet, Esteban Tus, Alfredo Cabanne y Darian Loggia, bajo la dirección técnica de Oscar Mercapide y en representación de la Asociación de Bochas de Las Flores, el grupo, durante hoy viernes, mañana sábado y el domingo inclusive, participará en un torneo provincial que se jugará en la ciudad de las diagonales.

(Por Flavio iacomini)

Un deporte tradicional de nuestra ciudad que sigue manteniéndose vigente a pesar del paso del tiempo. Las bochas tienen su espacio importante de competencia donde jóvenes y jugadores experimentados durante cada semana compiten en distintos escenarios y en torneos no solo locales.

Las Flores en bochas, también a menudo recorre las canchas de la región y siempre se muestra como muy competitiva. En esta ocasión, de la mano de un equipo integrado por Nicolás Etchelet Esteban Tus, Alfredo Cabanne y Darian Loggia, con la conducción de Oscar Mercapide como D.T, desde hoy viernes 27 de noviembre estarán presentes en un campeonato provincial por tercetos de categoría tercera, lugar al que accedieron tras clasificar en el regional donde los florenses se quedaron con el triunfo.

Organizado por la Asociación de Bochas de La Plata y con la fiscalización de la Asociación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires, tras la recepción de las 16 delegaciones de esta tarde a las 15, el torneo tendrá su acto inaugural, para luego mañana sábado desde las 8 y 30 Hs comenzar los partidos en las diferentes canchas donde se ha programado esta fase final.

Si el equipo de nuestra ciudad, lograra pasar la etapa clasificatoria, el día domingo disputará la fase final de este importante torneo provincial.

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