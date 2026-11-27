La Sociedad Rural de Las Flores informa a sus socios que hoy 27 de noviembre, el Senado le dio sanción definitiva a la ley nacional de vandalismo rural. La reforma del Código Penal contempla dos situaciones de especial interés para quienes trabajamos en el campo.

* Ingreso a un establecimiento rural. Prevé de 1 mes a 1 año de prisión para quien ingrese contra la voluntad de quien tiene derecho a impedirlo. Un alambrado o un cartel que prohíba el paso alcanza para presumir esa voluntad. Se contemplan excepciones por auxilio, necesidad justificada o cuando el límite con la vía pública sea confuso.

* Daños a la producción. Prevé de 2 a 8 años de prisión y una multa de 3 a 12 veces el valor del daño por hechos como dañar intencionalmente granos almacenados en silobolsas, ganado o instalaciones productivas, entre ellas bombas de agua, tranqueras y alambrados. En casos agravados, la pena puede llegar a 10 años.

La ley fue sancionada y está pendiente de publicación en el Boletín Oficial. Las nuevas penas todavía no están vigentes.

Comisión Directiva

Sociedad Rural de Las Flores

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