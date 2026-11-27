(ver programa de partidos) En diferentes escenarios y distintos horarios se disputarán las finales de vuelta en algunas de las categorías menores de nuestro fútbol (Sub-9, Sub-11, Sub-17 y Reserva). En tanto que el domingo será el turno de Sub-13 y Sub-15. También el domingo se disputará la final de ida del Fútbol Femenino entre Ferro y Juventud Deportiva como así también la final de ida de Primera División entre Atlético y Juventud Deportiva.

About The Author