Coopershoes dejó de operar en el Parque Industrial Las Flores

La crisis de la industria del calzado sigue provocando el cierre de empresas radicadas en nuestra ciudad. Recientemente fue Wil Der S. A. y este martes se conoció la noticia del cese de actividades de Cooopershoes luego de una sucesión de despidos que la empresa llevó adelante durante el mes de agosto. El cierre definitivo, a pesar de algunas desmentidas extraoficiales, dejó sin empleo a los últimos empleados de la planta (aproximadamente 30 trabajadores) de este establecimiento de alta producción. El cierre de la empresa capitaneada en Las Flores por el brasileño Markus Heyden se da en un contexto de aranceles liberados para la importación de productos desde el extranjero que incluso parecen haber llegado a su techo ya que la crisis del mercado interno y la caída del consumo junto al poder adquisitivo conforman un cócktail imposible de sobrellevar ocasionando un retroceso continuo en la actividad económica.

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