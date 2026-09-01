1 de septiembre de 2026

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Parlamento FINES-CENS en el Concejo Deliberante

48 minutos atrás Fm Alpha
En el día de ayer luenes, en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante se llevó a cabo el «8vo. Parlamento Bonaerense de Educación para Adultos», un espacio destinado al intercambio, la participación y la construcción de propuestas vinculadas a la educación de jóvenes y adultos. El presidente del Cuerpo Legislativo, Prof. Fernando Muñiz, recibió a Marcela Ferrari, Inspectora Jefa Distrital de Educación, Pablo Repetto, Inspector de Educación de Adultos y a las autoridades que acompañaron a los estudiantes de CENS y FINES durante la jornada. También estuvieron presentes los concejales Román Caputo y Rogelio Díaz (Bloque Todos por Las Flores) y Damiana Torreta (Bloque Adelante Juntos). Durante el encuentro, los representantes estudiantiles del CENS presentaron un proyecto relacionado con la Cooperativa Avícola mientras que los representantes del programa FINES expusieron una propuesta vinculada a educación y trabajo. El encuentro permitió generar un espacio de participación y diálogo donde los estudiantes pudieron presentar sus iniciativas, compartir sus propuestas y expresar sus inquietudes, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad educativa y las instituciones locales.
Fuente: Prensa HCD Las Flores

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