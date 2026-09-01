Primero en FM Alpha: Aldo Valente dejó la dirección del Teatro Español

El coordinador general del Teatro Español confirmó este martes a la 91.5 su alejamiento de la función que venía ejerciendo hacía casi dos años. Bajo su dirección (desde finales de 2024), el Teatro logró recuperar actividad con obras de renombre al tiempo que fue lugar de muchos eventos de trascendencia también a nivel local. «Mi decisión tiene que ver con razones particulares. Por supuesto deseo el mayor de los éxitos a quien continúe al frente», afirmó Valente.

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