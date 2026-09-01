BM – martes 1 de septiembre

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA Nº 21 EN SU CAMINO A LA INSTANCIA PROVINCIAL DE LA FERIA DE CIENCIAS En el marco del compromiso continuo con el fortalecimiento de la comunidad educativa local, el intendente Fabián Blanstein y la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, recibieron en el Palacio Municipal a estudiantes, docentes y directora de la Escuela Primaria Nº 21. Durante el encuentro, los niños pudieron recorrer las dependencias municipales y compartieron los avances de su destacado proyecto denominado «Libros que desafían al silencio», la propuesta que representará al distrito de Las Flores en la instancia provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología. Este acompañamiento promueve que los proyectos locales trasciendan fronteras y pongan en alto el valor de la educación florense, garantizando la equidad en las oportunidades de aprendizaje e inclusión.

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