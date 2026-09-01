La Buena Noticia: la municipalidad de Luján cerró definitivamente el basural a cielo abierto más grande del país

La Municipalidad de Luján anunció el cierre definitivo del basural a cielo abierto que funcionó en esa ciudad bonaerense durante más de 50 años y que llegó a ser considerado el vertedero más grande de la Argentina, con un vuelco diario que superaba las 120 toneladas de residuos. La medida y se concretó mediante una reorganización operativa que permite el traslado directo del cien por cien de los residuos domiciliarios del distrito hacia la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) para su disposición final. El intendente municipal, Leonardo Boto, confirmó la medida y detalló que incluye el cierre operativo del predio, el control estricto de accesos y la vigilancia perimetral del terreno. “Fueron sesenta años de dolor, de barrios llenos de humo, de enfermedades, de gente que perdió la vida por el humo del basural, o vivieron de manera indigente”, señaló Boto en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante local. Meses antes, en diciembre, autoridades comunales, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, encabezaron la inauguración del Centro de Reciclado “Manuel Belgrano”, ubicado en Belgrano 1250, donde funciona la cooperativa de reciclado Cielo Abierto Tres Estrellas. La puesta en funcionamiento de ese espacio representó el primer paso para la implementación del Programa de Recolección Diferenciada 2026, que prevé la instalación de Puntos Verdes y la recolección puerta a puerta a cargo de recuperadores urbanos. Una iniciativa que se enmarca en el Plan «Luján Limpio» y tiene como objetivo no solo avanzar hacia un ambiente más ordenado, sino también promover una mayor inclusión social.

Fuente: Infobae

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