Murió Beto Orlando, el reconocido cantante nacido en Las Flores

Recordado por sus éxitos de las décadas de 1970, 1980 y 1990 y voz principal de «Los 4 Soles», atravesaba un delicado estado de salud luego de sufrir un ACV y permanecer internado en terapia intensiva. La noticia de su fallecimiento generó conmoción entre sus seguidores y en el ambiente de la música, donde Orlando construyó una extensa trayectoria y se convirtió en una de las voces reconocidas de la canción romántica argentina. «Beto» había nacido el 4 de septiembre de 1946 y estaba próximo a cumplir 80 años. Hijo de María Delgado y Francisco Otero, desarrolló una carrera artística que alcanzó gran popularidad especialmente durante las décadas de 1970, 1980 y 1990. A lo largo de su trayectoria, sus canciones lograron trascender generaciones y lo consolidaron como uno de los referentes de la música romántica argentina. Su nombre quedó asociado a una época de gran popularidad de la canción melódica y sus presentaciones fueron parte de numerosos escenarios y encuentros musicales. La muerte de Beto Orlando deja una profunda huella entre quienes acompañaron su carrera durante décadas. Sus canciones y su estilo forman parte del recuerdo de varias generaciones que crecieron escuchando música romántica argentina. El artista continuaba vinculado a los escenarios y tenía previsto presentarse este fin de semana en el Baile 70’80’, una participación que finalmente debió suspender debido a su delicado estado de salud. Con su fallecimiento, la música argentina despide a un artista cuya trayectoria atravesó varias décadas y que dejó una marca en la canción popular.

Fuente: Enterate

About The Author