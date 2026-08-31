Taekwondo: importante examen en el CEF Nro. 6

El pasado sábado 29 se realizó un examen de TaeKwon-Do de la Asociación Gral. San Martín de Las Flores dirigida por el Instructor Mayor Cristian Amatriain y el Sabun Alejnadro Menant. El mismo fue dirigido por el Grand Master Julio Penayo e Instructores Mayores que vinieron de Buenos Aires. Al finalizar, alumn@s avanzados se quedaron al Curso de Umpires para perfeccionar en este crecimiento marcial. «Felicitaciones a tod@s l@s alumn@s, del sabun Nim Cristian y a los del Sabun Alejandro que rindieron, haciéndolo de manera sastifactoria y muy óptima. Se unen la pasión y profesionalismo. Muchas gracias Grand Master Julio y equipo de Umpires que acompañaron, tambien la presencia de la Sabun Maria Lucrecia Lorea de Rauch. Muchas gracias Cef Nro 6 y autoridades, Familias y medios», indicaron los organizadores.

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