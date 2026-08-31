31 de agosto de 2026

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Torneo Clausura: gran triunfo de Deportiva que ahora se ilusiona

3 horas atrás Fm Alpha

(foto archivo) Los Albiverdes le ganaron 3 a 1 a El Taladro y quieren ser protagonistas del Clausura Francisco “Pato” Palacios 2026. Damián “Chicho” Petreigne. Román Panattieri y Fernando “Pelado” Carrera fueron los autores de los goles del equipo dirigido por Aquiles Rafeca. Juan María López descontó para el “verde”.

(Por Flavio Iacomini)

Por la segunda fecha del torneo oficial “clausura”, ayer domingo por la tarde en el estadio de Ferrocarril Roca, Juventud Deportiva volvió al triunfo ante un duro rival como El Taladro al que finalmente pudo superarlo por 3 a 1.
A los 31 minutos del primer tiempo, Carlos Damián Petreigne con un remate desde lejos puso el 1 a 0 y con este resultado transitorio se fueron al descanso.
A los 6 minutos de la etapa complementaria, el delantero Román Panattieri convirtió el segundo para el Depor, pero Juan María López a los 8 minutos avisó con su gol que El Taladro estaba aún con vida.
El golazo del defensor central de Deportiva Fernando Carreras a los 23, estiró las cifras y generó alegría e ilusión en el equipo que en esta segunda parte del año dirige Aquiles Rafeca, un histórico hombre del club de avenida Carmen.
El próximo domingo, tras su victoria, Juventud Deportiva quedará con fecha libre, mientras que El Taladro tendrá dura batalla en su búsqueda de recuperación cuando de visitante deba enfrentarse con su clásico rival Ferrocarril Roca.

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