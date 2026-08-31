Espectacular regreso de la Campana de Cristal Leonística

Con seis prendas puestas en escena por el Estudio de Danza «Bailando con el Alma» y Centro Cultural «El Malacara» volvió el tradicional evento organizado por el Club de Leones Las Flores. El mismo tuvo lugar el pasado sábado por la noche en el Teatro Español ante una sala que desbordó de público rememorando las viejas épocas de la querida Campana. La velada fusionó expresiones artísticas, compromiso social y la identidad fundamental de la organización. Leones hizo extensivo el reconocimiento a los asistentes, al personal del establecimiento, a la prensa y a los residentes, familiares, integrantes de la comisión, Damas y jóvenes de la agrupación Leo que brindaron su respaldo para consolidar el éxito de la velada.

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