Volvió a ganar y mira desde arriba

El Hollín pudo con Ferro, le ganó 1 a 0 en el CEF N°6 y es el único puntero del torneo Clausura Francisco “Pato” Palacios 2026. Julián Sandez a los 22 minutos del primer tiempo convirtió el único gol del partido.

(Por Flavio Iacomini)

Tarde de sol primaveral y de alegría para el equipo “Carbonero”, que ayer domingo logro su segunda victoria consecutiva en el segundo campeonato oficial del año.

Pelota que quedó dando vueltas dentro del área y la aparición con rapidez del joven delantero Julián Sandez para adelantarse a todos y definir dentro del área y desatar toda la algarabía carbonera.

Fue poco más allá de los 20 minutos de un partido de tramite parejo con más posesión del balón del lado de los ferroviarios pero sin lastimar en ofensiva.

El Hollín apretó bien las marcas en el fondo, peleó cada pelota en mitad de cancha como si fuera la ultima y en ataque reservó a delanteros rápidos que hicieron que el fondo ferroviario no debiera descuidarse durante todo el encuentro.

Si bien luego del gol aurinegro Ferro lo intentó y pudo haber conseguido el empate, El Hollín en la contra también tuvo dos ocasiones claras como para haber podido estirar las cifras.

El equipo dirigido técnicamente por Hugo Arrambide, ya le había ganado a Atlético Las Flores por 2 a 0 en la primera fecha jugando bien, por lo que su segundo triunfo en fila lo dejó como solitario puntero del torneo, donde ya se perfila como gran animador.

Para Ferrocarril Roca, que debutó en esta segunda fecha por haber quedado libre en la primera, la posibilidad de recuperación la tendrá el próximo domingo, cuando en su estadio de Avellaneda y Vidal deba recibir a su clásico rival El Taladro.

El Hollín: Tomás Felice, Raúl Maciel, Elías López, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Jonatán Cartasso, Julián Sandez, Néstor Luján, Facundo Zarate, Maximiliano Canova, Amadeo Sández. Relevos: Demián Saldías, Valentino Carpinetti, Enzo Aguirre, Agustín Safiri, Luciano Martínez, Thiago Maciel. D.T: Hugo Arrambide. Ayudante de campo: Mauricio Curuchet.

Ferrocarril Roca: Walter Jaime, Facundo Díaz, Martín Araujo, Alexio Aguirre, Iván Garcete, Bautista Mazza, Gabriel Cenzano, Leonardo Barceló, Carlos López, Mauro Ramos, Sergio Cenzano. Relevos: Valentino García, Mateo Caputo, Luciano Donadio, Marcelo Jaime, Juan Cruz Abraham, Lucas Valdéz, Luis María Suarez. D.T: Diego Rodríguez. Ayudante de campo: Marcelo Bertini.

Arbitro: Carlos Servidio (Las Flores)

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