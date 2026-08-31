31 de agosto de 2026

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La Buena Noticia: por ahora venimos batiendo un récord histórico con las exportaciones lácteas. Hasta julio iban creciendo 25% respecto del año anterior

6 horas atrás Fm Alpha

“El período enero-julio de 2026 es récord histórico en exportaciones de productos lácteos, tanto en volumen de productos, en dólares recaudados y en litros de leche destinados” a ese segmento del negocio. Lo destacó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), que además estimó que “de continuar esta tendencia, 2026 será el año de mayores exportaciones de Argentina desde que se tengan registros”. A este ritmo, los embarques podrían llegar a absorber unos 3.600 millones de litros de leche equivalentes sobre una producción estimada de 12.000 millones de litros. Pero a no anticiparse. Por ahora los datos están resumidos en el siguiente cuadro: se exportaron casi 260 mil toneladas de productos lácteos, un 24,8% más que en el mismo período del año anterior, lo que implicó divisas por 987 millones de dólares, con un salto interanual del 18,4%, ya que hubo una baja de los precios del 5%. Con estos guarismos, se estimó que la exportación se llevó el 28,7% de la producción local de leche, una participación más que adecuada para la salud del sector. El Observatorio precisó que, tomando los valores en dólares, el 40,6% de los envíos correspondieron a leche en polvo; el 27,8% para los quesos en sus diferentes pastas; el 19,3% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.); y el 12,3% de productos “confidenciales” (lactosa, caseína, yogures). En volumen las cosas no cambiaron demasiado, aunque la leche en polvo (por su menor valor de mercado) representó solo el 29,5% de los negocios.

Fuente: Bichos de Campo

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