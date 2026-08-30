Excelente presentación de Patricia Jebsen en El Terreno
De la mano de la Asociación para el Desarrollo de Las Flores, se presentó el sábado pasado en El Terreno Eventos, la reconocida ejecutiva con más de 3 décadas de experiencia Patricia Jebsen.
Bajo el marco “El futuro no se espera, se construye” la líder e influencer con cientos de miles de seguidores en su plataforma de tik tok, puso en relieve en el comercio electrónico – digital donde profundizó su alocución de más de dos horas en la IA y los alcances de las competencias personales y sociales que determinan cómo una persona interactúa, se comunica y trabaja con los demás.
Jebsen, que es asesora en 10 empresas en Latinoamérica, remacó temas de cómo prepararse para cambios acelerados; cómo emprender y crecer; cómo orientar a los jóvenes; y cómo reinventarse profesionalmente a cualquier edad…Que trabajos serán los más demandados en el corto/mediano plazo, entre otros. Sin dudas, encuentros motivantes ante una sociedad que se encuentra en muchos casos limitada ante la excesiva envasion electronica son mas que bienvenidos.