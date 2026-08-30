Concejo Deliberante: pasó una nueva sesión ordinaria

El pasado jueves 27 de agosto se llevó a cabo la última Sesión Ordinaria del mes en el Salón Dr. Oscar Alende del Honorable Concejo Deliberante. La sesión fue convocada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, y contó con la presencia de la totalidad de los concejales que integran los distintos bloques políticos. Durante la jornada se produjeron modificaciones transitorias en la conformación del Cuerpo. Por el Bloque Todos por Las Flores, el concejal Matías Arce retomó su banca. Por su parte, en el bloque La Libertad Avanza, el concejal Nahuel Cecchini asumió en reemplazo de la concejala Luciana Cocola, quien se encuentra en uso de licencia transitoria.