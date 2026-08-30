30 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Concejo Deliberante: pasó una nueva sesión ordinaria

1 hora atrás Fm Alpha
El pasado jueves 27 de agosto se llevó a cabo la última Sesión Ordinaria del mes en el Salón Dr. Oscar Alende del Honorable Concejo Deliberante. La sesión fue convocada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, y contó con la presencia de la totalidad de los concejales que integran los distintos bloques políticos. Durante la jornada se produjeron modificaciones transitorias en la conformación del Cuerpo. Por el Bloque Todos por Las Flores, el concejal Matías Arce retomó su banca. Por su parte, en el bloque La Libertad Avanza, el concejal Nahuel Cecchini asumió en reemplazo de la concejala Luciana Cocola, quien se encuentra en uso de licencia transitoria.
Finalmente, durante la sesión se trataron 23 temas que integraban el Orden del Día, además de los expedientes ingresados con 48 horas de antelación. Un punto destacado fue el pedido de informes por el estado del edificio ex residencia Escuela Agraria como así también se solicitó al Ejecutivo, a través del Área de Tránsito, colocación cartelería uso obligatorio del casco.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Excelente presentación de Patricia Jebsen en El Terreno

24 minutos atrás Fm Alpha

Pardo celebró el Día del Niño junto al Club Leo

47 minutos atrás Fm Alpha

Torneo Clausura: el clásico ferroviario se juega en el CEF Nro. 6

1 día atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Excelente presentación de Patricia Jebsen en El Terreno

24 minutos atrás Fm Alpha

Pardo celebró el Día del Niño junto al Club Leo

47 minutos atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: pasó una nueva sesión ordinaria

1 hora atrás Fm Alpha

Torneo Clausura: el clásico ferroviario se juega en el CEF Nro. 6

1 día atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.