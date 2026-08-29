Torneo Clausura: el clásico ferroviario se juega en el CEF Nro. 6

El Hollín será local ante Ferro, cuádruple campeón de los torneos oficiales. Este partido será transmisión de FM ALPHA desde las 16hs. La fecha se completará con dos encuentros. En el estadio de centro de la ciudad jugarán a las 14hs. Barrio Traut y Atlético mientras que en el “27 de abril” de Avellaneda y Vidal desde las 16:30hs. Juventud Deportiva enfrentará a El Taladro.

Mañana domingo 30 de agosto se pondrá en marcha la segunda fecha del campeonato oficial Clausura «Francisco “Pato” Palacios» de primera división que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores y en la jornada se destacará el partido que sostendrán en el estadio de la Avenida San Martín los equipos de El Hollín y Ferrocarril Roca.

El aurinegro, dirigido técnicamente por Hugo Arrambide, irá en busca de su segunda victoria consecutiva, ya que el domingo pasado en la primera fecha le ganó por 2 a 0 a Atlético Las Flores.

En tanto, Ferro, debutará en el torneo, tras quedar libre en la primera fecha. Los ferroviarios, llevan cosechados cuatros títulos oficiales consecutivos y en esta oportunidad mañana domingo se producirá el debut como D.T albiceleste de Diego Rodríguez (ex Deportiva) como así también de sus nuevas incorporaciones, los delanteros Gabriel Cenzano y Carlos López recién llegados al club.

Este encuentro será trasmitido por la radio de frecuencia modulada FM ALPHA 91.5.

La segunda fecha del certamen liguista se completará con otros dos partidos que se jugarán en el estadio del CEF N 6 y Ferrocarril Roca.

Allí, en el «Orestes Propato» jugarán a las 14hs. Barrio Traut y Atlético Las Flores, mientras que en el estadio «27 de abril» de Avellaneda y Vidal , se cruzarán luego desde las 16:30hs. El Taladro y Juventud Deportiva. Libre estará Juventud Unida.