Pardo celebró el Día del Niño junto al Club Leo

La comunidad del paraje rural agasajó este domingo en el club Unión Deportiva a los más chicos con un muy lindo y colorido evento de la mano del Club Leo. Hubo juegos, sorpresas, golosinas y actividades para todas las edades. «Fue una jornada hermosa porque el clima nos acompañó y los chicos como siempre se divirtieron. Queremos agradecer a la Comisión Directiva del club que nos dio la bienvenida y a la comunidad de Pardo que siempre nos recibe muy bien. Vamos a volver el año venidero», contó Abril Lucero, presidenta del Club Leo a FM Alpha. Acompañaron también integrantes del Club de Leones y Comité de Damas leonísticas. ¡Felicitaciones!.

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