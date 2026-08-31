Barrio Traut sumó y muestra lo suyo

(foto archivo) El equipo amarillo que dirige Dardo Pérez le ganó 2 a 1 a Atlético Las Flores y también quiere dar pelea en el Clausura 2026. El defensa central Martín Etchelet y el mediocampista Renzo Patronelli convirtieron los goles del conjunto ganador. Jony Ferreira descontó para los rojinegros.

(Por Flavio Iacomini)

Se recupero rápido de su traspié de la fecha inicial el equipo de Barrio Traut y ahora asoma dentro del grupo de equipos que persiguen de cerca al líder El Hollín en este inicio de torneo oficial Francisco “Pato” Palacios 2026.

Martin Etchelet en una proyección ofensiva del primer tiempo puso en ventaja al “amarillo” que nuevamente a los 15 minutos del segundo tiempo, a través de una gran definición de Renzo Patronelli estiró las cifras.

Atlético Las Flores, introdujo varios cambios en la etapa complementaria y ya a los 23 minutos, luego de una escalada de Nahuel Ramos por la derecha, la aparición de Jonatán Ferreira por el otro lado terminó con una definición del atacante que dejó sin chances al arquero Juan Guallán.

Luego del 2 a 1, Atlético se animó aún más y merodeó el empate pero quedó expuesto para la contra. Esta situación hizo que Barrio Traut también tuviera oportunidades para haber convertido el tercero. Emanuel Marino por poco no asegura mas claro el resultado cuando un remate suyo se fue apenas arriba del ángulo izquierdo del arco defendido por Manuel Lacoste.

El árbitro Carlos Reigh de La Plata llevó el juego hasta el minuto 98 con el descuento y el partido terminó siendo favorable a Barrio Traut que logró recuperarse y ya de nuevo esta en carrera en este segundo torneo del año. Para Atlético Las Flores, su segunda derrota consecutiva y las ansias de poder sumar en la próxima fecha cuando deba cruzarse con Juventud Unida.

Barrio Traut. Juan Guallán, Martín Etchelet, Urruchúa, Austin Pérez, Eugenio Montórfano, Guido Mundet, Alejandro Villalba, Facundo Laspiur, Emanuel Marino, Renzo Patronelli, Imanol Rincón. Relevos: Celsio Barrera Cabrera, Nicolás Ferreira, Nicolás Mundet, Rodrigo Carabajal, Esteban López. D.T: Dardo Pérez. Ayudante de campo: José Gorosito.

Atlético Las Flores: Manuel Lacoste, Juan Martín Dupoey, Ignacio Maciel, Agustín Alcaráz, Enzo Fuchila, Thiago Sosa, Nahuel García, Jano Piarrasteguy, Víctor Vidal, Santiago Gardella, Ariel Urruchúa. Relevos: Santino Ramos, Jonatán Ferreira, Nahuel Ramos, Nelson Franco. D.T. Gastón Aparicio. Ayudante de Campo: Leonardo Weis.

Arbitro: Carlos Reigh (La Plata).

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