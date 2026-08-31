Se viene la segunda edición de «Analogía Retro»: la moda circular y el diseño independiente brillarán en la laguna

El próximo 11 de octubre se realizará con entrada libre y gratuita la segunda edición del festival cultural y de moda sustentable «Analogía Retro» en el Parque Plaza Montero de Las Flores, de 15:00 a 22:00 horas. Organizado por la joven emprendedora Azul Cardoso Naturán, el evento de entrada libre y gratuita promoverá el consumo textil responsable mediante indumentaria vintage, un paseo de artesanos y emprendedores, y shows musicales en vivo. «El recibimiento a esta nueva idea en 2025 fue muy lindo y este año renovamos ese compromiso con la vanguardia y el diseño independiente. Queremos que al igual que el año pasado sea una jornada única», explicó Azul en FM Alpha.

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