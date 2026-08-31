31 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

¡Gracias por todo capitán!: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

2 horas atrás Fm Alpha

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lionel Messi comunicó este lunes la noticia más triste para todos los fanáticos del fútbol mundial. El histórico capitán confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina, asegurando que es una decisión que le duele profundamente en el alma. El astro rosarino explicó en su publicación que el emotivo texto había sido escrito el 21 de julio, tan solo dos días después de haberse consagrado en la última final disputada. Sin embargo, una situación familiar reciente lo impulsó a ratificar definitivamente su postura: «Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes», sentenció el capitán. En su extensa carta, el ídolo agradeció el apoyo incondicional recibido durante estas dos décadas representando al país. «Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar», reflexionó con total sinceridad, dejando claro que considera que su ciclo está completamente cumplido. Para cerrar, destacó su amor inquebrantable por los colores celeste y blanco, agradeciendo a sus compañeros, entrenadores y dirigentes con los que compartió plantel. Prometió, además, alentar al equipo como un hincha más desde afuera: «Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado momentos soñados. Gracias Dios por hacerme argentino».

Fuente: Minuto Uno

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Barrio Traut sumó y muestra lo suyo

2 horas atrás Fm Alpha

Taekwondo: importante examen en el CEF Nro. 6

3 horas atrás Fm Alpha

Torneo Clausura: gran triunfo de Deportiva que ahora se ilusiona

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Murió Beto Orlando, el reconocido cantante nacido en Las Flores

4 minutos atrás Fm Alpha

¡Gracias por todo capitán!: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

2 horas atrás Fm Alpha

Barrio Traut sumó y muestra lo suyo

2 horas atrás Fm Alpha

Se viene la segunda edición de «Analogía Retro»: la moda circular y el diseño independiente brillarán en la laguna

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.