BM – lunes 31 de agosto

PRODUCCIÓN LOCAL Y CHARCUTERÍA ARTESANAL: UNA JORNADA QUE REUNIÓ A MÁS DE 110 PERSONAS El pasado sábado 29, Las Flores fue sede de la 1ª Jornada CHARCA: Genética y Tradición Charcutera, organizada junto a la Asociación Civil de Charcuteros Artesanales, que reunió a más de 110 productores, elaboradores, emprendedores y referentes del sector para compartir experiencias, capacitarse y fortalecer el desarrollo de la actividad. La jornada contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein; el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; la secretaria de Educación, Silveria Giménez; el director de Desarrollo Agropecuario, Damián Dulau, y su equipo. También participó Alberto Gelené, hoy funcionario provincial; y representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos integrantes de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), a cargo de la Méd. Vet. Valeria Ontiveros, y de la Dirección de Auditoría Agroalimentaria, a cargo de Guillermo Cotter. En el marco del encuentro se concretó la firma de una Carta de Intención con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), que permite fortalecer la articulación institucional. Además, se celebró el primer aniversario de la aprobación de la Resolución 350/2025 del Ministerio de Desarrollo Agrario, un marco fundamental para el reconocimiento y desarrollo de los charcuteros artesanales. Durante la tarde, los participantes formaron parte de diferentes mesas de trabajo. La mesa sobre Genética Porcina fue coordinada por la UNICEN; la de Embutidos estuvo a cargo de Marcelo Cagnoli; la de Especias fue dictada por Ignacio Arreche; la de Genética Bovina estuvo a cargo de la empresa Black Label; y la mesa enfocada en consultas, habilitaciones e inscripción bajo la Resolución 350/25 fue coordinada por representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario. La importante convocatoria refleja el crecimiento del sector y la importancia de seguir articulando entre la Municipalidad de Las Flores, la asociación CHARCA, el Gobierno provincial y las instituciones educativas para agregar valor en origen y potenciar las producciones locales.

ENCUENTRO CON EL MOVIMIENTO COOPERATIVO: TRABAJO CONJUNTO Y 13 AÑOS DEL CONCURSO DE COOPERATIVISMO El intendente Fabián Blanstein se reunió con integrantes del Movimiento Cooperativo, quienes brindaron detalles de los avances del Concurso Escolar Cooperativo. El certamen se lleva adelante desde hace 13 años con el acompañamiento del Municipio, de las entidades docentes y educativas de la región, de las Federaciones, las Confederaciones y los Organismos de Cooperativas. Este año están participando alumnos de 16 cursos, que ya cumplieron las dos primeras etapas: Capacitaciones y juego del COOPOLIS, y actualmente están transitando las etapas finales. La próxima instancia será el Concurso de Preguntas y Preguntas que se llevará a cabo en el Club Juventud Unida este viernes 4 de septiembre. Luego se desarrollará la etapa de Teatralización en el Teatro Español y el cierre será en el Estadio del CEF el viernes 16 de octubre.

PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” EN LA 4ª ETAPA DE LA LIGA REGIONAL El equipo de competencia del Natatorio Municipal “Hugo Mauro”, bajo los profesores Evangelina Iriarte, Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco, intervino en la cuarta fecha de la Liga Regional de Natación en Laprida. Los nadadores que ocuparon puestos de privilegio fueron: Gennaro Carela (Preinfantil “A”: 2° en 25 m. Pecho, 28.07), Isabella Lahitte (Preinfantil “A”: 2° en 25 m. Libres 23.16 y 3° en 25 m. Pecho 32.65), Tomás Bidegain (Menores: 2° en 100 m. Libres 1.18.05), Faustino Riquelme (Menores: 3° en 100 m. Libres 1.18.56 y 2° en 100 m. Combinados 1.34.46), Macarena Espinosa (Menores Promocional: 2° en 100 m. Libres 1.09.16 y 2° en 100 m. Combinados 1.21.19), Domingo Scarpitti (Cadetes Promocional: 3° en 100 m. Libres 1.02.70 y 2° en 100 m. Combinados 1.14.91), Gonzalo Onzari (Cadetes Promocional: 2° en 100 m. Libres 1.02.60), Delfina Antonelli Gigena (Juveniles Promocional: 2° en 100 m. Libres 1.10.18 y 1° en 100 m. Combinados 1.23.47) y Jacinto Torres (Juveniles: 2° en 100 m. Libres 1.25.43). Por otro lado, en Relevos: 2°) Macarena Espinosa, Faustino Riquelme, Valentina Perazzo Iriarte y Tomás Bidegain (Menores “A”: 4.50 m. Combinados Mixtos); 1°) Macarena Espinosa, Domingo Scarpitti, Gonzalo Onzari y Valentina Perazzo Iriarte (Cadetes “A”: 4×50 m. Combinados Mixto); y 2°) Delfina Antonelli Gigena, Domingo Scarpitti, Gonzalo Onzari y Macarena Espinosa (Juveniles “A”: 4×50 m. Combinados Mixto). Además, tuvieron un buen desempeño: Catalina Bidegain, Segundo Vittola, Isabella Triano, Matilda Muñoz Cillero, Helena Ramella, Serafina Risso, Clara Fernández, Margarita Espinosa, Pedro Riquelme, Martina Harrison, Camilo Torres Díaz, Juana Fernández, Brisa Fernández y Renata Llull.

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LA EX FÁBRICA CATTORINI La Secretaría de Deportes, conjuntamente con personal de la Subsecretaría de Espacios Públicos, el Centro de Educación Física N° 6 y el equipo de Básquet Femenino “Las Pioneras”, realizaron tareas de mejoramiento en el edificio de la ex Fábrica Cattorini. Entre las diferentes obras, se colocaron dos tableros de básquet de acrílico, con sus respectivas estructuras; también se pintó la superficie donde se práctica Vóley, Newcom y Básquet y se hicieron refacciones en los techos. Todas estas acciones, se suman al espacio recuperado donde funciona el Gabinete de Neurociencia aplicada al deporte, a cargo del Neurocoach Deportivo José Ribas. De esta manera, se apuesta al fortalecimiento de una plataforma deportiva en beneficio de los florenses, con el objetivo que tengan una vida saludable haciendo actividad física.

KARATE DO: FLORENSES EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE LA ZONA LITORAL DE LA ESCUELA MIYAZATO EN ROSARIO La Secretaría de Deportes destaca la presencia de los instructores Daniel Rodríguez (8° Dan) y Fernanda Negrete (4° Dan), como así también de Juan Medina (5° Dan) y Lucas Lourtau (2° Kyu), en el Encuentro Nacional del Litoral que se llevó a cabo sábado 29 y domingo 30 de agosto en Rosario, Santa Fe. Este importante evento reunió a más de 200 practicantes de Karate Do tradicional y a su vez se celebró el 50° Aniversario de la Escuela Miyazato de la ciudad anfitriona, con la presencia del Sensei Masatoshi Miyazato, llegado recientemente de su tierra natal Okinawa, Japón, y máximas autoridades a nivel global. Se realizaron seminarios intensivos, talleres de perfeccionamiento y pre exámenes, donde la institución preserva la práctica del estilo Shorin Ryu Shidokan de Ofinawa, manteniendo un enfoque tradicional y riguroso; priorizando el constante perfeccionamiento técnico, la disciplina, el respeto mutuo y la formación humana integral. De esta manera, Daniel Rodríguez y Fernanda Negrete, responsables de la Escuela Miyazato en Las Flores desde hace 38 años, que funciona en el Centro de Educación Física N° 6, continúan capacitándose, adquiriendo conocimientos y experiencia.

JUEGOS BONAERENSES-ADULTOS MAYORES: PESCA FUE LA ÚLTIMA DISCIPLINA DE LA ETAPA LOCAL Se disputó la última actividad de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026 correspondiente a Adultos Mayores, en esta ocasión con la disciplina Pesca. La misma se desarrolló en el arroyo El Gualichu, con la participación de 39 inscriptos. La coordinación estuvo a cargo del director de Adultos Mayores, Mariano Montes de Oca, y los integrantes del equipo: Daniel Blanco y el profesor Enzo Tevez. En este marco, desde el área se agradece al personal de la Secretaría de Salud y al guardavidas Hugo Rosas por el acompañamiento y por velar por la seguridad de todos los presentes. Con una jornada primaveral, sí disputó la jornada de 4 horas de pesca. Todas las capturas fueron clasificadas para luego realizar su devolución. Se obtuvieron los siguientes resultados:

1º puesto Elena Pérez (carpa 71 cm)

2º puesto Dardo Paoletti (carpa 46.5)

3º puesto Elida Sánchez (bagre 37 cm)

4º puesto Adriana Lailhacar (bagre 19 cm)

5º puesto Gladis Aguirre (bagre 16 cm)

LOS APLAUSOS CONVALIDARON LA GRAN ACTUACION DE “VIENTO MADERA” EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR En un nuevo espectáculo de Folclore para Escuchar, el público florense pudo disfrutar de una gran noche con el trío musical tandilense “Viento Madera”. En su 20ª temporada, el ciclo – con idea y producción de Fernando Calles, con fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura – presentó al conjunto artístico musical integrado por la flautista Juliana Mihojevic, el guitarrista Nacho Fernández y la cantante Natalia Otranto. No sólo folclore se escuchó en el destacado repertorio: estrofas tangueras acompañaron también una noche donde la sala lució con mucho público. Los espectadores premiaron con aplausos la actuación de “Viento Madera” en el Salón Rojo, lugar donde también estuvieron y disfrutaron del evento el intendente Fabián Blanstein Y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino. Es válido de destacar que el ciclo Folclore para Escuchar es un espectáculo libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

About The Author