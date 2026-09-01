Richard, el Cantante, sobre el fallecimiento de Beto Orlando: «Una gran pérdida para la música de aquellos años»

El músico florense se refirió este martes en FM Alpha a la triste noticia del deceso del cantante florense a los 79 años de edad. «Me enteré por intermedio de un amigo que me mandó un mensaje ayer. Es una pérdida grande para la música romántica de aquellos años. Se lo va a extrañar mucho», afirmó. Sobre las anécdotas vividas con Orlando, Richard contó que «son ídolos que no se pueden repetir digo yo. Lo vi cantar con Los Cuatro Soles en un época maravillosa. Sé que en los últimos años seguía haciendo presentaciones junto a Fernando De Madariaga y otros grandes de esa época. No hace mucho nos juntamos a comer en La Plata donde él vivía y se me había ocurrido invitarlo a que actué en el Toque Toque. No pudo ser». Más adelante, Varela manifestó que «Beto merece que lo recordemos y así lo pienso hacer cada vez que suba a un escenario».

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