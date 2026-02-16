Copa Nacional «Tino Costa»: Argentinos Jrs. (Moreno) y Ferro (Las Flores), campeones de la Copa de Oro

Se disputaba en la tarde de este lunes en el estadio del CEF Nro. 6 las finales de la Copa de Oro del Torneo que homenajea al ex jugador florense, que en la presente edición lleva el nombre de «Homenaje a César Domingo Angelello», otro ex futbolista nacido en nuestras tierras de gran trayectoria en el fútbol nacional e internacional. Pasado el mediodía, en la categoría 2016, Argentinos Jrs. (Moreno) derrotó por penales a Juventud Unida (Las Flores) por 2-1 luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. A su término, en categoría 2012, Ferro (Las Flores) venció 1-0 a El Fortín (Olavarría). En estos momentos se está disputando la final de la categoría 2014 entre Banfield e Independiente (Avellaneda). Ampliaremos.

