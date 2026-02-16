16 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Copa Nacional «Tino Costa»: Argentinos Jrs. (Moreno) y Ferro (Las Flores), campeones de la Copa de Oro

1 minuto de lectura
57 segundos atrás Fm Alpha

Se disputaba en la tarde de este lunes en el estadio del CEF Nro. 6 las finales de la Copa de Oro del Torneo que homenajea al ex jugador florense, que en la presente edición lleva el nombre de «Homenaje a César Domingo Angelello», otro ex futbolista nacido en nuestras tierras de gran trayectoria en el fútbol nacional e internacional. Pasado el mediodía, en la categoría 2016, Argentinos Jrs. (Moreno) derrotó por penales a Juventud Unida (Las Flores) por 2-1 luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. A su término, en categoría 2012, Ferro (Las Flores) venció 1-0 a El Fortín (Olavarría). En estos momentos se está disputando la final de la categoría 2014 entre Banfield e Independiente (Avellaneda). Ampliaremos.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Sin atención en la Cooperativa Eléctrica lunes y martes de carnaval

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Lunes feriado de Carnaval: así funcionan los servicios en Las Flores

9 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Después de arreglos edilicios, la Biblioteca Popular abre sus puertas el miércoles 18

22 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Copa Nacional «Tino Costa»: Argentinos Jrs. (Moreno) y Ferro (Las Flores), campeones de la Copa de Oro

57 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de “El Padrino”

24 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Sin atención en la Cooperativa Eléctrica lunes y martes de carnaval

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Lunes feriado de Carnaval: así funcionan los servicios en Las Flores

9 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.