5 de abril de 2026

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La cinta como distintivo de identidad patriótica por Malvinas

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2 días atrás Fm Alpha

Algunos tal vez hoy se la toma como una simple cinta pulsera, distintivo de identidad para aquellos que sienten a las Islas como propias, pero su valor se enaltece cuando pasa el tiempo, ayer en pleno acto, vimos al veterano de guerra Gustavo Mondini distribuyendo a los abanderados y público en general estas cintas pulseras. Simplemente imaginemos por un momento, cuando un adolescente de hoy les muestre dentro de 50 años a sus nietos diciendo…“esta me le entregó en mano el propio veterano de guerra Gustavo Mondini” Sin dudas, un souvenir que cobrará valor con el paso de los años.

Por otro lado, también Mondini obsequió a nuestros veteranos estas calcomanias.

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