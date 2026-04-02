Daireaux: Fallo judicial cuestionó el cobro de la tasa vial

Fallo judicial cuestionó el cobro de la tasa vial y el Municipio apelará

Un fallo judicial sacudió el esquema de la tasa vial en Daireaux al declarar su nulidad total o parcial para un grupo de productores rurales, al considerar que no hubo una adecuada contraprestación del servicio durante los períodos analizados.

La resolución, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen, estableció que el cobro del tributo solo es válido si existe una prestación efectiva, y en ese sentido cuestionó el estado y mantenimiento de los caminos rurales, especialmente durante los años 2022 y 2023.

En base a pericias incorporadas a la causa, se concluyó que gran parte de la red vial presentaba deficiencias, lo que derivó en la decisión de ordenar la reliquidación de lo cobrado e incluso la nulidad total en algunos casos, mientras que en otros se dispusieron reducciones parciales.

El fallo, impulsado por un grupo reducido de contribuyentes, podría abrir la puerta a planteos similares en otros distritos, al poner el foco en la relación entre el pago de tasas y la efectiva prestación del servicio.

La respuesta del Municipio

Tras conocerse la sentencia, el Municipio de Daireaux emitió un comunicado en el que buscó llevar tranquilidad a la comunidad y aclaró que el fallo «no se encuentra firme», por lo que será apelado ante instancias superiores.

Desde la comuna señalaron que la interpretación difundida es «parcial e incompleta» y destacaron que la propia resolución reconoce aspectos centrales de su postura, validando en gran parte la prestación del servicio vial.

Asimismo, cuestionaron el criterio judicial que exige una relación directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada, al considerar que los servicios públicos municipales son generales, continuos y se organizan en función del interés colectivo.

En ese marco, también rechazaron interpretaciones que pongan en duda la transparencia en el manejo de los recursos, al asegurar que los fondos se administran bajo normas contables, con controles institucionales y mecanismos de rendición vigentes.

Por último, el Municipio reafirmó que el mantenimiento de la red vial rural se realiza de manera planificada, teniendo en cuenta variables técnicas, climáticas y presupuestarias, y ratificó que continuará defendiendo su posición en resguardo del interés general de la comunidad.

About The Author